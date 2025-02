BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Vormittag fester

BMW im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BMW. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 85,82 EUR.

Die BMW-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 85,82 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 86,38 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 85,86 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 84.187 BMW-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.04.2024 erreicht. 34,41 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 65,26 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,50 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,94 EUR.

BMW veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 32,41 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 38,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2025 terminiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 25.03.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,39 EUR fest.

