BMW Aktie News: BMW kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von BMW hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die BMW-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 106,22 EUR.

Die BMW-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 106,22 EUR. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 106,72 EUR zu. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 106,14 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 106,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 31.262 BMW-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.06.2023 auf bis zu 113,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,80 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Abschläge von 18,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 6,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,65 EUR je BMW-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 108,55 EUR angegeben.

Am 21.03.2024 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,43 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 42.970,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39.522,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 07.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 16,74 EUR je Aktie belaufen.

