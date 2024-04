BMW Aktie News: BMW tendiert am Freitagnachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 106,60 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 106,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 106,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 105,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 254.888 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,21 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2023 mit 6,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,77 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 111,83 EUR.

Am 21.03.2024 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,77 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 3,43 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 42,97 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 39,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 16,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

