BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Vormittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 108,82 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 108,82 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 109,22 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 109,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.349 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 113,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 37,11 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 109,65 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 04.05.2023 hat BMW die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 15,33 EUR je Aktie vermeldet. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36.853,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 31.142,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte BMW am 03.08.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 16,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

