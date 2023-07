BMW Aktie News: BMW stabilisiert sich am Mittwochvormittag

BMW im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 108,40 EUR.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 108,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 108,76 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 108,36 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 108,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 23.701 BMW-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 14.06.2023. Gewinne von 4,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 68,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,86 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 110,95 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 04.05.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,31 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 15,33 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 36.853,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31.142,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 16,94 EUR je Aktie belaufen.

