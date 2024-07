BMW Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von BMW

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 86,98 EUR nach.

Das Papier von BMW befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 86,98 EUR ab. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 86,78 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 30.392 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 24,59 Prozent niedriger. Bei 86,54 EUR fiel das Papier am 17.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 6,00 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 110,05 EUR.

Am 08.05.2024 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36,61 Mrd. EUR im Vergleich zu 36,85 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte BMW am 01.08.2024 präsentieren. Am 31.07.2025 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 16,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

