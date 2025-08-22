BMW Aktie News: BMW am Mittag mit Kursplus

Blick auf BMW-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BMW. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 91,20 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 91,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 91,36 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 90,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 145.979 BMW-Aktien.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,72 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 30,96 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,02 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 90,50 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 31.07.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 36,94 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,87 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

