Kursverlauf

BMW Aktie News: BMW am Nachmittag in Grün

26.08.25 16:10 Uhr
BMW Aktie News: BMW am Nachmittag in Grün

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 91,04 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 91,04 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 91,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 272.042 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 0,75 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,84 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,02 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 90,50 EUR für die BMW-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,85 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,94 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BMW am 05.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2025 10,87 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

RBC Capital Markets mit Investmenttipp: Sector Perform-Note für BMW-Aktie

Porsche-Aktie schwächer: Konzern plant offenbar weitgehende Abwicklung der Batterie-Tochter

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren eingefahren

