BMW Aktie News: BMW verteidigt Stellung am Montagmittag

Mit einem Kurs von 71,32 EUR zeigte sich die BMW-Aktie im XETRA-Handel um 12:22 Uhr kaum verändert. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,66 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 70,59 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,88 EUR. Bisher wurden heute 342.035 BMW-Aktien gehandelt.

Bei 100,42 EUR markierte der Titel am 14.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 28,98 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (67,58 EUR). Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 5,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 99,71 EUR an.

Am 03.08.2022 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,30 EUR gegenüber 7,23 EUR im Vorjahresquartal. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.770,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.582,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 08.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von BMW.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2022 auf 16,74 EUR je Aktie.

