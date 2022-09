BMW Aktie News: BMW am Montagnachmittag mit Kursplus

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 04:22 Uhr 1,8 Prozent. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 72,97 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,88 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 724.706 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 100,42 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 67,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 7,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 99,71 EUR.

Am 03.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 7,23 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,65 Prozent auf 34.770,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.582,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von BMW wird am 03.11.2022 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 08.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 16,74 EUR im Jahr 2022 aus.

