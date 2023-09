BMW Aktie News: BMW büßt am Dienstagmittag ein

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 96,22 EUR.

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 96,22 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 95,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 200.010 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 113,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,92 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 109,68 EUR an.

BMW ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 4,39 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 4,30 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37.219,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.770,00 EUR in den Büchern standen.

Am 03.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 06.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 17,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX fällt schlussendlich

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer