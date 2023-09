BMW Aktie News: BMW am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 96,32 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 96,32 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 95,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 381.748 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 113,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,79 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,44 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 109,68 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 03.08.2023. Es stand ein EPS von 4,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,30 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 37.219,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 34.770,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte BMW am 03.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 06.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 17,58 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX fällt schlussendlich

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer