BMW Aktie News: BMW am Mittwochvormittag im Minusbereich

Die BMW-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 77,83 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 77,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 78,22 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 33.427 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.01.2022 auf bis zu 100,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 22,50 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 67,58 EUR am 07.03.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 94,86 EUR an.

Am 03.08.2022 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.770,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 28.582,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte BMW am 03.11.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 08.11.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2022 25,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Dekra-Chef sieht deutsche Infrastruktur noch nicht bereit für Wasserstoff

BMW-Aktie schwach: BMW testet in Leipziger Werk Einsatz von Wasserstoff

CATL-Aktie tiefer: Chinesischer Batteriezellhersteller CATL wohl bremst Expansion aus - Gewinn erhöht

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com