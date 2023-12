BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Mittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 100,64 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:35 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 100,64 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 100,82 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 99,63 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 663.585 BMW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 14.06.2023. Mit einem Zuwachs von 12,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 82,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 105,22 EUR an.

BMW ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,25 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 38.458,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 37.176,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 20.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,29 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

