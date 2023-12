BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Blick auf BMW-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BMW. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 100,64 EUR.

Die Aktie notierte um 17:35 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 100,64 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 100,82 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 99,63 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 663.585 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. 12,74 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 82,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 105,22 EUR.

BMW ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38.458,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.176,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BMW am 20.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 02.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von BMW.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 18,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

