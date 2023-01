BMW Aktie News: BMW schiebt sich am Freitagmittag vor

Das Papier von BMW legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 93,16 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 93,17 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,79 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 299.668 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2022 bei 97,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 4,55 Prozent zulegen. Bei 67,58 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 37,85 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 97,23 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 03.11.2022 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,25 EUR, nach 7,23 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37.176,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 27.471,00 EUR eingefahren.

BMW wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 22.03.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 26,98 EUR je Aktie aus.

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie freundlich: BMW senkt Emissionen der Fahrzeugflotte 2022

BMW-Aktie leichter: BMW senkt CO2-Ausstoß seiner in Europa verkauften Autos

BMW-Aktie stabil: BMW plant Pilotanlage für Festkörperzellen aufzubauen

