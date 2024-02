BMW Aktie News: BMW am Nachmittag gesucht

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BMW. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 107,96 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 107,96 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 108,82 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 107,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 305.893 Stück.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 113,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 5,09 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 86,80 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,72 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 8,50 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 108,20 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 03.11.2023 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38.458,00 EUR – ein Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 37.176,00 EUR erwirtschaftet hatte.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.03.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,50 EUR je BMW-Aktie.

