BMW Aktie News: BMW am Dienstagvormittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 108,08 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 108,08 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 108,08 EUR. Bei 107,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 39.930 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 113,46 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,98 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 86,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 24,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 8,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,72 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 108,20 EUR.

BMW veröffentlichte am 03.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,20 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,25 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 38.458,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 37.176,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BMW am 21.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 18,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

