BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 106,36 EUR ab. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 104,66 EUR. Mit einem Wert von 105,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 418.673 BMW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 15.06.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,68 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,80 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 18,39 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,78 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 109,35 EUR angegeben.

BMW gewährte am 21.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,77 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,43 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42.970,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 39.522,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2024 auf 16,98 EUR je Aktie.

