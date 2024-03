BMW Aktie News: BMW büßt am Vormittag ein

Blick auf BMW-Kurs

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 105,66 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 105,44 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 105,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 31.249 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 113,46 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 17,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,76 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 109,35 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 21.03.2024. Es stand ein EPS von 3,77 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 3,43 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 42.970,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 39.522,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte BMW am 08.05.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 16,94 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

