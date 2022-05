BMW Aktie News: BMW am Vormittag stabil

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 27.05.2022 09:22:00 Uhr die BMW-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 80,30 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 80,53 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 80,19 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 80,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 40.620 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei 100,42 EUR erreichte der Titel am 14.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,04 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 67,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 18,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 102,14 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 05.05.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 15,33 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 31.142,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 16,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26.778,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte BMW am 03.08.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 03.08.2023 präsentieren.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,83 EUR je Aktie.

