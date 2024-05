Aktienentwicklung

BMW Aktie News: BMW am Mittag höher

27.05.24 12:04 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 93,04 EUR.

Werbung

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 93,04 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 93,22 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,10 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 117.902 Aktien. Bei 115,35 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 23,98 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 86,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,71 Prozent. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,78 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 6,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 111,25 EUR. Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,33 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 36,61 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,85 Mrd. EUR umgesetzt worden waren. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BMW am 01.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025. Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 16,72 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BMW-Aktie BMW-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Start in Rot Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt letztendlich

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images