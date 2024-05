BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

So entwickelt sich BMW

Die Aktie von BMW gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 93,10 EUR.

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 93,10 EUR. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 93,14 EUR. Bei 93,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 19.438 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Bei einem Wert von 86,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Abschläge von 6,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,78 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 111,25 EUR.

Am 08.05.2024 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 4,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 5,33 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,65 Prozent auf 36,61 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 36,85 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BMW am 01.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von BMW.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 16,72 EUR im Jahr 2024 aus.

