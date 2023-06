BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Mittag auf rotes Terrain

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 108,44 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 108,44 EUR. Bei 108,10 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 109,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 150.426 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR. 4,63 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,44 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 58,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 109,65 EUR an.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 15,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 36.853,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 18,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31.142,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von BMW wird am 03.08.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 16,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

