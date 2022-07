BMW Aktie News: BMW am Vormittag im Plus

Um 27.07.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 76,74 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 76,98 EUR. Mit einem Wert von 76,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 80.535 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.01.2022 bei 100,42 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 67,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 100,36 EUR für die BMW-Aktie.

Am 05.05.2022 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Umsatz lag bei 31.142,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 29.482,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von BMW wird am 03.08.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 03.08.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,80 EUR je BMW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com