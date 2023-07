BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BMW. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 109,22 EUR.

Das Papier von BMW konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 109,22 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 109,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 107,46 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 384.939 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 37,34 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 110,95 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 04.05.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 15,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 36.853,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31.142,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. BMW dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 16,94 EUR je Aktie belaufen.

