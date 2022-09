BMW Aktie News: BMW am Vormittag freundlich

Um 09:22 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 73,18 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 73,43 EUR. Bei 73,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 21.656 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei 100,42 EUR erreichte der Titel am 14.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Bei 67,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 99,71 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 03.08.2022. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,23 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,65 Prozent auf 34.770,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.582,00 EUR in den Büchern gestanden.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 präsentieren. BMW dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 08.11.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 16,74 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images