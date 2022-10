BMW Aktie News: BMW am Donnerstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Die BMW-Aktie bewegte sich um 09:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 79,13 EUR. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 79,17 EUR aus. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 78,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 79,11 EUR. Bisher wurden heute 20.683 BMW-Aktien gehandelt.

Am 14.01.2022 markierte das Papier bei 100,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 21,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 67,58 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 17,09 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 94,86 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 03.08.2022. In Sachen EPS wurden 4,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 7,23 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 34.770,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 28.582,00 EUR umsetzen können.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2022 25,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Dekra-Chef sieht deutsche Infrastruktur noch nicht bereit für Wasserstoff

BMW-Aktie schwach: BMW testet in Leipziger Werk Einsatz von Wasserstoff

CATL-Aktie tiefer: Chinesischer Batteriezellhersteller CATL wohl bremst Expansion aus - Gewinn erhöht

