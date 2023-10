BMW Aktie News: BMW am Mittag fester

Blick auf BMW-Kurs

Die Aktie von BMW zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BMW-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 89,70 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 89,70 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 90,61 EUR an. Mit einem Wert von 89,03 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 244.722 Stück.

Am 14.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 75,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 110,05 EUR.

Am 03.08.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 37.219,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34.770,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 06.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,24 EUR je BMW-Aktie belaufen.

