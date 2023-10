BMW Aktie News: BMW am Nachmittag gesucht

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 88,79 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 88,79 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 90,61 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 89,03 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 490.524 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,78 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.11.2022 (75,06 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 15,46 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 110,05 EUR.

BMW ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 37.219,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.770,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,04 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von BMW wird am 03.11.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 06.11.2024 dürfte BMW die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 18,24 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in der Verlustzone

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer