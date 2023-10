BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit Verlusten

Blick auf BMW-Kurs

Die Aktie von BMW gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 88,49 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 88,49 EUR abwärts. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 88,47 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,03 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.697 Stück gehandelt.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 113,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 28,22 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2022 bei 75,06 EUR. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 17,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 110,05 EUR.

BMW ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 37.219,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.770,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,04 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte BMW am 03.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 06.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 18,24 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in der Verlustzone

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer