BMW Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von BMW

Die Aktie von BMW gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 93,70 EUR.

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 93,70 EUR. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 93,33 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,32 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 182.998 Stück gehandelt.

Am 14.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 113,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 17,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.12.2022 bei 82,16 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 12,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 108,20 EUR für die BMW-Aktie.

BMW ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 4,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,25 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38.458,00 EUR umgesetzt, gegenüber 37.176,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

BMW wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 02.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,32 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

