BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Vormittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 93,61 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 93,61 EUR. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 93,61 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 30.249 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 113,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Am 16.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 82,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 108,20 EUR.

Am 03.11.2023 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,25 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 38.458,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 37.176,00 EUR eingefahren.

Am 20.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 02.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von BMW.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,32 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

