BMW Aktie News: BMW am Nachmittag stabil

Die Aktie von BMW hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BMW-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 100,64 EUR.

Mit einem Wert von 100,64 EUR bewegte sich die BMW-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 100,88 EUR. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 100,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 100,58 EUR. Bisher wurden heute 166.701 BMW-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 12,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,94 EUR am 29.12.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 21,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 105,22 EUR.

Am 03.11.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,25 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 38.458,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 37.176,00 EUR eingefahren.

Am 20.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 02.05.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 18,29 EUR je Aktie aus.

