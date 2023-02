BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Mittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 12:06 Uhr 0,1 Prozent. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 98,43 EUR an. Mit einem Wert von 97,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 214.165 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2023 bei 100,52 EUR. 2,23 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 67,58 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 45,43 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 98,77 EUR.

Am 03.11.2022 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,23 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,33 Prozent auf 37.176,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.471,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 15.03.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 20.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von BMW.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 26,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

