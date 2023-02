BMW Aktie News: BMW macht am Nachmittag Boden gut

Das Papier von BMW konnte um 04:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 98,45 EUR. Bei 98,74 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 332.839 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,52 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,06 Prozent. Bei 67,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,68 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 98,77 EUR.

Am 03.11.2022 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37.176,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 27.471,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte BMW am 15.03.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 20.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2022 26,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

