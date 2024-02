BMW Aktie News: BMW schiebt sich am Mittag vor

Blick auf BMW-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BMW. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 108,06 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 108,46 EUR. Bei 108,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 118.224 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 113,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 5,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 86,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 24,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,72 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 8,50 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 108,20 EUR aus.

BMW veröffentlichte am 03.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,25 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 38.458,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37.176,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,50 EUR je BMW-Aktie belaufen.

