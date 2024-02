BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

BMW im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BMW. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 108,60 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 108,60 EUR. Bei 109,08 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 108,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 330.372 BMW-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 15.06.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,07 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 8,50 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,72 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 108,20 EUR aus.

Am 03.11.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,25 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 38.458,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 37.176,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 19.03.2025 präsentieren.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

