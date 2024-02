BMW Aktie News: BMW am Mittwochvormittag im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 108,28 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BMW konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 108,28 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 108,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 108,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 27.507 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 113,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 4,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,80 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 8,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,72 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 108,20 EUR je BMW-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 03.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,20 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,25 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38.458,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

BMW wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 19.03.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 18,50 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BMW-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Aufschläge in Europa: Zum Start Gewinne im Euro STOXX 50