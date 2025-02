BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittag nordwärts

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BMW. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 11:48 Uhr 0,7 Prozent. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 84,24 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 210.931 BMW-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,35 EUR) erklomm das Papier am 11.04.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 37,00 Prozent zulegen. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 29,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,50 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 6,00 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 87,94 EUR je BMW-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 06.11.2024. Es stand ein EPS von 0,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,21 EUR in den Büchern gestanden. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,41 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2025 terminiert. BMW dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 25.03.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 12,39 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich schwächer

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich im Minus