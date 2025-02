BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

BMW im Blick

Die Aktie von BMW zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 84,06 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BMW-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 84,06 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 84,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 82,48 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 435.625 BMW-Aktien.

Bei 115,35 EUR erreichte der Titel am 11.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,22 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2024 (65,26 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,36 Prozent.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,50 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 87,94 EUR angegeben.

Am 06.11.2024 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,21 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 32,41 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,46 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

BMW wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 14.03.2025 vorlegen. BMW dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 25.03.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,39 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich schwächer

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich im Minus