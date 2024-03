BMW Aktie News: BMW verteuert sich am Donnerstagmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BMW zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 106,92 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 106,92 EUR. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 107,02 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 106,34 EUR. Bisher wurden via XETRA 142.662 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 113,46 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,80 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 23,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,78 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 6,00 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 109,35 EUR.

Am 21.03.2024 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,77 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,43 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent auf 42.970,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39.522,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2024 auf 16,98 EUR je Aktie.

