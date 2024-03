BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 107,02 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 107,02 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 107,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 106,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 333.490 BMW-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 113,46 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 6,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (86,80 EUR). Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 18,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,78 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 109,35 EUR für die BMW-Aktie aus.

BMW gewährte am 21.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,77 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 42.970,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 39.522,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von BMW.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,98 EUR je BMW-Aktie belaufen.

