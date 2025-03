BMW Aktie News: BMW verbilligt sich am Nachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 75,62 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 75,62 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 75,38 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 912.437 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 11.04.2024 auf bis zu 115,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 52,54 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 65,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,38 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 88,72 EUR.

Am 14.03.2025 hat BMW die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,40 EUR gegenüber 3,77 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36,42 Mrd. EUR im Vergleich zu 42,97 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 13.05.2026.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,00 EUR je Aktie.

