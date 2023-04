BMW Aktie News: BMW fällt am Mittag

Aktien in diesem Artikel BMW 101,96 EUR

Die BMW-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 99,58 EUR abwärts. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 98,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 101,30 EUR. Bisher wurden heute 431.572 BMW-Aktien gehandelt.

Am 17.04.2023 markierte das Papier bei 104,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 4,69 Prozent niedriger. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,50 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 102,68 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 15.03.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39.522,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 27.471,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.05.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 03.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von BMW.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 15,55 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

