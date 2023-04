BMW Aktie News: BMW am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel BMW 101,96 EUR

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 101,84 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 102,12 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 101,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 31.027 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 17.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 104,48 EUR. 2,53 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 48,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 102,68 EUR.

BMW ließ sich am 15.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.522,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 27.471,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte BMW am 04.05.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 03.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 15,55 EUR je Aktie belaufen.

