BMW Aktie News: BMW am Dienstagmittag mit Aufschlag

Blick auf BMW-Kurs

Die Aktie von BMW zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 93,86 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 93,86 EUR zu. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 93,98 EUR. Bei 93,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 148.817 BMW-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 22,90 Prozent wieder erreichen. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 7,52 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,78 EUR, nach 6,00 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 111,25 EUR angegeben.

Am 08.05.2024 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,33 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36,61 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 36,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BMW am 01.08.2024 präsentieren. BMW dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,72 EUR je BMW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag in der Gewinnzone

BMW-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Start in Rot