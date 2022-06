BMW Aktie News: BMW am Dienstagmittag gesucht

Um 28.06.2022 12:22:00 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 77,41 EUR nach oben. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 77,65 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 76,63 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 298.172 Aktien.

Am 14.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,91 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 67,58 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 14,55 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 102,14 EUR angegeben.

Am 05.05.2022 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31.142,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 29.482,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2022 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 03.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,70 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

