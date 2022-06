BMW Aktie News: BMW am Dienstagnachmittag im Aufwind

Die BMW-Aktie konnte um 28.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 77,15 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 77,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,63 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 551.660 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 100,42 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 23,17 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 67,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 102,14 EUR aus.

BMW ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31.142,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 29.482,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

BMW wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 03.08.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 03.08.2023.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie: Erneute Anklage wegen Bestechlichkeit gegen EX-BMW-Manager

BMW verliert dennoch: BMW weiht neues Werk im Norden Chinas ein

Diese Unternehmen sind Teil der ewigen DAX-Liga

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images