BMW Aktie News: BMW steigt am Mittwochvormittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 108,64 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 108,64 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 108,74 EUR. Bei 108,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 36.307 BMW-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 68,44 EUR am 30.09.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 109,65 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 04.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,31 EUR gegenüber 15,33 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36.853,00 EUR – ein Plus von 18,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 31.142,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 16,50 EUR im Jahr 2023 aus.

